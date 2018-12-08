包機公司兩主管及商務航空董事涉賄賂　2月再訊准保釋 (13:27)

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被告依次為報稱董事的徐卓（32歲）、副總裁梁煜榮（34歲）及業務發展經理譚承恩（29歲）。第一被告報稱地址位於北京，她需要普通話傳譯。

控方表示廉署需時繼續調查，申請押後案件8星期，其間反對第一被告保釋，第二、第三被告則以1萬元繼續保釋，並不得接觸控方證人的條件。裁判官將第一被告保釋條件增至20萬元現金擔保、不得離港、交出所有旅遊證件及居於報稱在港的地址。

針對第一和第二被告的控罪指，二人於2017年8月21日至2018年1月29日期間，身為L'voyage Limited代理人的梁煜榮，在無合理辯解下接受徐卓約29萬元饋贈，作為梁煜榮向卓翔商務航空有限公司發出租用噴射機訂單的誘因或報酬。3名被告另被控於2017年9月11日至2018年1月27日期間，串謀代理人譚承恩接受徐卓約11萬元饋贈。

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