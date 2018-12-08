唐創時倡大學收生減主修科主導性 (12:59)

唐創時在港台節目《香港家書》中表示，由於大學普遍採用「主修科加兩個選修科」的總成績收生，學生及學校基於升學壓力，將大量心神投放在4個主修科上，令不少學生只能選擇修讀兩個選修科。唐認為學生因現實考慮，不能靈活選科，未能擴闊視野，更因此減低學習動機，是「令人惋惜」。

他建議新高中考評和大學收生準則可適量減低主修科的主導性，包括考慮簡化考評方式，他相信這樣能夠減輕學生不必要的壓力，及鼓勵他們多了解不同選修科，擴闊視野。

唐創時又指出，「追捧狀元」的心理仍然根深柢固，不少人期望社會和學校用同一套準則（例如「4+2X」）衡量所有學生的優劣，他直指「這真的大錯特錯！」他認為世上根本沒有所謂的最神級課程，只有最適合自己的課程；世上也沒有所謂最佳學生，所謂好學生往往都只是選擇了合適課程的學生。

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