【Emily Online】德領事館小豬圖教「毛公仔」德文　網民：抽到今日冇雨落 (12:08)

漁護署早前話「練習殺豬」活動有30多人參加,用咗28隻道具豬同兩隻道具小豬,價錢分別係每隻$700同埋$80。計一計,即係總共用咗$19,760。但唔少人留意到淘寶網都有賣同「陰公豬」差唔多樣嘅毛絨凳仔,分別係長50厘米公仔款,同埋1.1米梳化款,售價係64至452蚊人仔,似乎比署方購入價平好多。

事隔冇幾耐,德國駐香港總領事館最新的「每周一字Word of the week」環節,就趁勢教網民「毛公仔」嘅德文「Kuscheltier」,又舉出例句:「啲毛公仔好得意呀!」(Die Kuscheltiere sind so niedlich!)。即刻有網民留言話:「呢排毛毛雨,又畀你抽乾」,「抽到今日冇雨落」。

