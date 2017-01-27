【Emily Online】德領事館小豬圖教「毛公仔」德文　網民：抽到今日冇雨落 (12:08)

漁護署早前話「練習殺豬」活動有30多人參加，用咗28隻道具豬同兩隻道具小豬，價錢分別係每隻$700同埋$80。計一計，即係總共用咗$19,760。但唔少人留意到淘寶網都有賣同「陰公豬」差唔多樣嘅毛絨凳仔，分別係長50厘米公仔款，同埋1.1米梳化款，售價係64至452蚊人仔，似乎比署方購入價平好多。

事隔冇幾耐，德國駐香港總領事館最新的「每周一字Word of the week」環節，就趁勢教網民「毛公仔」嘅德文「Kuscheltier」，又舉出例句：「啲毛公仔好得意呀！」（Die Kuscheltiere sind so niedlich!）。即刻有網民留言話：「呢排毛毛雨，又畀你抽乾」，「抽到今日冇雨落」。

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