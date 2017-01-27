尹兆堅：對被檢控感莫名其妙　楊岳橋：議會班房化　謝偉俊：市民不想議會黑社會化 (11:05)

立法會6月審議高鐵一地兩檢條例草案期間，民主黨立法會議員林卓廷和尹兆堅被逐離會議廳時拒絕離開，兩人及保安其後分別報稱受傷，林尹二人昨收到警方通知預約拘捕和檢控。尹兆堅今早在商台節目上表示，對被檢控感莫名其妙，因自己是「被動手」，一同出席節目的公民黨楊岳橋指林尹二人被檢控令人質疑議會是否「班房化」，議事規則委員會主席謝偉俊則指市民不想議會「黑社會化」。
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尹兆堅在節目上表示，不認為自己當時有任何襲擊的動機及行為，自言是「被動手的那個」，而自己只是消極抵抗及叫口號。
謝偉俊稱，原則上任何議會的議員都有無限發言權，但無任何權利動手，又指市民不想議會「街市化」、「黑社會化」。
楊岳橋表示，議員未必喜歡爭吵及影響議會運作，只是「當爭議性問題出現，而沒得到正常渠道去表達，有議員可能用其他方法去表示自己的不滿」。楊又認為林卓廷和尹兆堅被檢控令人質疑議會是否「班房化」。
經民聯梁美芬則透過電話接受訪問稱，議會一定要有正、反面的聲音，但反對派議員需要思考在議事堂的共識下用什麼方式表達意見。
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