【朱凱廸被DQ】譚惠珠：立會DQ案例可引申至鄉郊選舉 (10:02)

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譚惠珠表示，《鄉郊代表選舉條例》第24條「老早存在」，當中列明候選人要簽署擁護《基本法》及效忠特區的聲明，另須填寫一份與知悉「香港是中國不可分離的一部分」、「香港直轄於中央政府」相關的表格，選舉主任要看朱凱廸言行與其簽署的聲明是否有差異、是否並不配合。

譚又引述已被取締的香港民族黨前召集人陳浩天參選立法會被DQ，提出選舉呈請被高院駁回一案，指法官的裁決反映《立法會條例》之目的不止是讓選舉主任看參選人有否簽署聲明，也可以檢視相關人士的言行有否配合。她說，《立法會條例》及《鄉郊代表選舉條例》的字眼和概念相近，「如果該概念可以在其他的法律都出現過的話……那在其他的案都可以引申的」，不能說立法會與鄉郊代表選舉不同，便不能引申上述法庭判決。

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