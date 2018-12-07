興德前助理未經教局准許逗留學校罪成　待取社服報告判刑 (20:36)

被告張錦輝（43歲），早前否認10項「未經准許而逗留在學校內」罪。控罪指，他在去年3月30日至4月11日，身為已被取消註冊的教員，在未經准許下，曾有10天在屯門興德學校逗留。

裁判官葉啓亮表示，向被告發出取消註冊教員資格通知的教育局職員，已獲該局常任秘書長授權處理相關事項，故已是合法和有效取消被告的資格；被告亦承認在案發日子，10次在該校逗留，有時更長達10小時，行動沒有受限制，終裁定被告罪成。

葉官指案情嚴重，並可能影響很大，因學校是學童聚集的地方，今次案件沒有造成實質損害，只是「不幸中的大幸」。葉官續稱，被告過往經歷是咎由自取，因自身原因被取消教員資格，為行為負責亦是「無可厚非」。

控方表示，被告在2014年9月，有一次襲擊致造成身體傷害罪的案底。

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