【紅磡站剪短鋼筋】港鐵工務監督：曾目擊未妥善扭入螺絲帽　剪鋼筋照片工人屬泛迅 (18:14)

潘焯鴻2015年9月22日在地盤內發現有工人正在剪鋼筋，並拍下照片。早前多名證人作供時均指，僅能以相中工人的制服，推測工人是來自泛迅。王繼榮今供稱，他有於同日巡視該處，能肯定相中是工人屬於泛迅，更說能指認兩名工人是誰，亦有照片可證。他遺憾事件發生後才到該處巡查，未能及早阻止事件發生。委員會主席夏正民表示，委員會並非調查刑事罪責，任何接近刑事及公眾責任的事，都不感興趣。

王繼榮指，他2015年12月曾分別在C3-2區及C1-5區，看到鋼筋未有妥善扭入螺絲帽，首次更目擊到有鋼筋螺絲頭位置被剪短，從而發出不合格剪鋼筋報告。王續稱，他第二次更看到有5至6支鋼筋未有完全扭入螺絲帽，惟因當時有關工地已開始落石屎，較底部的3支鋼筋未能修補。

王表示，檢查螺絲帽非其責任，他是基於「責任心」，認為要檢查所有工序是否合乎標準，當中螺絲帽屬重要事項，才會作有關巡查；他會目測露出螺紋會否暴露太多，更會以手腳試推螺絲帽確定是否穩妥。王又說，工作了20多年，從未看過有剪鋼筋事件發生。

其他報道：【紅磡站調查聆訊】港鐵工務督察屢簽後補紀錄 無正式檢查螺絲帽接駁

其他報道：【紅磡站工程問題】被問鑿石屎檢查最壞打算 港鐵：若結果極好最終是全線通車

其他報道：【紅磡站剪短鋼筋】潘焯鴻批港鐵資訊錯 「連用什麼圖則也沒紀錄」 僅檢查約0.3%