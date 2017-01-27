【華富邨浮屍命案．短片】殺父疑犯潛逃高雄　返港閃電落網　解返棄屍現場助查 (18:20)

疑犯犯案後仍然保持冷靜，著手毀屍滅跡。疑犯先清理案發現場血漬，至翌日下午，以紅白藍尼龍袋裹藏父親遺體，再以膠箱盛載，召貨車將屍體運往疑犯本身於華富邨的舊居。疑犯再外出購買行李喼，並於昨（6日）凌晨，將藏屍的尼龍袋從膠箱取出，再置之行李喼內，將喼拖至瀑布灣公園，連人帶喼棄置對出海面。疑犯迅即購買機票，於早上潛逃台灣高雄，至同日晚上返港時，在機場被捕。

疑犯從事保險行業，無家暴紀錄，相信有財務問題。死者生前任職清潔工，獨居屯門寶田邨。涉案兇刀仍未尋回。

【16:19】下午約3時半，疑犯黑布蒙頭、身纏解犯鏈被押解到場，向探員講述棄屍情況。

【15:31】華富邨浮屍命案，警方水鬼隊今午重返發現浮屍水域下水蒐證。涉嫌弒父疑犯稍後將由警方押解到場，協助調查。

事發昨晨8時，華富邨對開海面一個紅白藍膠袋載浮載沉，有一男性頭顱凸出在膠袋外，途人見狀報警。事主其後由水警及消防救起送院後，證實死亡。警方發現死者頸部及肩膀有多處刀傷，認為案件有可疑，將案件列作謀殺案。至昨夜，死者26歲兒子於機場入境時被警方拘捕，揭發疑犯早前因金錢問題與父起爭執，繼而動起殺機，弒父棄屍大海。

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