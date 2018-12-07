【紅磡站調查聆訊】港鐵工務督察屢簽後補紀錄　無正式檢查螺絲帽接駁 (15:06)

港鐵沙中線（土木）建造經理陳傑霖早前作供時曾指，是黃智超負責螺絲帽接駁監督。惟黃智超今表示，其上司從無指示他要驗收東西走廊月台層板螺絲帽接駁，故他並無就驗收螺絲帽保存紀錄，亦沒詢問禮頓取來相關文件加簽，僅在進行例行地盤檢查時巡查，無就此進行正式檢查。他說，上司曾提及螺絲帽驗收，是由港鐵建造工程團隊負責。

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港鐵今年6月製作報告遞交予政府時，有準備一份後補螺絲帽文件紀錄。黃智超今日承認是他負責填寫表格，以及在表格上簽署。對後補紀錄雖於今年製作，但日期寫了「2017年2月10日」，黃解釋，後補紀錄肯定不能寫上2015年的日期，故詢問日子該如何填寫，經討論後決定寫上2017年，以回應港鐵當時內部檢討報告。委員會主席夏正民問黃，當時是否樂意簽署港鐵的後補文件，黃說港鐵的文件上有列明是後補，故當時認為簽署並無問題。

在港鐵的後補紀錄中，黃有填寫C1-3區的螺絲帽巡查紀錄表格並簽署；委員會代表資深大律師Ian Pennicott指出，事實上該處並無任何螺絲帽。黃解釋，當時準備表格時太倉卒，未有檢查真確，承認「簽錯咗」。黃說，據其了解，後補紀錄應只屬其團隊內部參閱，不預期會讓政府人員或其他團隊外的人閱讀。

政府代表大律師周偉倫說，黃首先簽了一批佔整體螺絲帽數目20%的後補紀錄，後來港鐵再發現質量要求就東西月台層板接駁位，要檢查50%螺絲帽，才再要求黃再簽更多紀錄以符合要求。

周偉倫又指出，黃在書面供詞曾提及，上司有詢問他是否願意在另一份禮頓後補檢查紀錄上加簽，黃有拒絕。黃說，因當時無與禮頓就螺絲帽進行正式檢收，故不能簽署該份文件。

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