【佔中9人案】辯方呈堂影片：邵家臻鍾耀華籲示威者離開　下周二控方結案陳辭 (14:23)

邵家臻一方播放的呈堂影片顯示，邵當時在台上戴上眼罩，及用毛巾遮蓋鼻子和嘴巴，稱第二輪催淚彈出現，呼籲大家不要去廁所，及盡量往添馬公園離開。另一被告鍾耀華亦在片段中呼籲現場人士盡快離開。

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張秀賢一方則傳召土地正義聯盟成員區國權作供。區供稱，他於2014年9月26日負責安排製作公司，為學聯和學民思潮的集會提供音響和舞台設備，及就集會安排與警方溝通。他說，當日下午4時半曾向警民關係科警員、警署警長馬耀祖要求開放添美道北行線馬路予市民集會，又指當時現場約有3000人。馬後來通知他，警方將封閉該路段。區又稱，當晚8時半再向馬要求開放添美道南行線予市民集會，稱集會開始後，人數增至約5000人，警方不久後亦將該路段封閉。

區在控方盤問時稱，他對當日的事感到深刻，惟沒有作出相關書面紀錄，自己亦是應張秀賢一方的要求，於上周觀看相關事件的片段和相片。控方一度指出，區曾牽涉另一宗涉及非法集會案件，惟在辯方提出反對下撤回問題。

另外，中大新聞與傳播學院院長李立峯早前作供時解釋其2014年於佔領區的問卷調查結果，其中一條問題列出不同原因，讓受訪者評論對其參與佔領運動重不重要，選項可由非常重要至非常不重要，或可回答「不知道」。控方今質疑，若受訪者有評論該選項，則代表認同該項為參與佔領的原因之一。李表示不同意此說法，並稱若如控方所說推論是受訪者參與原因之一，同事都會笑他。

李立峯解釋稱，在一般面談中，詢問受訪者該原因對其參與佔領運動重不重要，別人可直接回應這不是原因；惟問卷問題有限制，受訪者僅能依照所給予方式作答，故受訪者可能認為不是原因，但仍回答該原因是否重要。

案件下周二（11日）續審，控方屆時將作結案陳辭。9名被告依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。

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