港聞
下一篇 上一篇

【佔中9人案】辯方呈堂影片：邵家臻鍾耀華籲示威者離開　下周二控方結案陳辭 (14:23)

「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明等9名佔領運動參與者，被控煽惑他人犯公眾妨擾等罪，案件今日續審。除了陳健民出庭自辯，其他被告戴耀廷、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、鍾耀華、黃浩銘和李永達不作供，亦不傳召任何證人，惟邵一方要求在庭上播放一段影片；張秀賢則不作供，並傳召土地正義聯盟成員區國權作供。

邵家臻一方播放的呈堂影片顯示，邵當時在台上戴上眼罩，及用毛巾遮蓋鼻子和嘴巴，稱第二輪催淚彈出現，呼籲大家不要去廁所，及盡量往添馬公園離開。另一被告鍾耀華亦在片段中呼籲現場人士盡快離開。

相關報道：佔中案中大院長調查：6.5%佔領者視「響應三子」非常重要

張秀賢一方則傳召土地正義聯盟成員區國權作供。區供稱，他於2014年9月26日負責安排製作公司，為學聯和學民思潮的集會提供音響和舞台設備，及就集會安排與警方溝通。他說，當日下午4時半曾向警民關係科警員、警署警長馬耀祖要求開放添美道北行線馬路予市民集會，又指當時現場約有3000人。馬後來通知他，警方將封閉該路段。區又稱，當晚8時半再向馬要求開放添美道南行線予市民集會，稱集會開始後，人數增至約5000人，警方不久後亦將該路段封閉。

區在控方盤問時稱，他對當日的事感到深刻，惟沒有作出相關書面紀錄，自己亦是應張秀賢一方的要求，於上周觀看相關事件的片段和相片。控方一度指出，區曾牽涉另一宗涉及非法集會案件，惟在辯方提出反對下撤回問題。

另外，中大新聞與傳播學院院長李立峯早前作供時解釋其2014年於佔領區的問卷調查結果，其中一條問題列出不同原因，讓受訪者評論對其參與佔領運動重不重要，選項可由非常重要至非常不重要，或可回答「不知道」。控方今質疑，若受訪者有評論該選項，則代表認同該項為參與佔領的原因之一。李表示不同意此說法，並稱若如控方所說推論是受訪者參與原因之一，同事都會笑他。

李立峯解釋稱，在一般面談中，詢問受訪者該原因對其參與佔領運動重不重要，別人可直接回應這不是原因；惟問卷問題有限制，受訪者僅能依照所給予方式作答，故受訪者可能認為不是原因，但仍回答該原因是否重要。

案件下周二（11日）續審，控方屆時將作結案陳辭。9名被告依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。

其他報道：【Emily Online】任何仁幕後班底 救護員團隊包辦設計兼演出 

其他報道：尹兆堅林卓廷收警方預約拘捕通知　涉一地兩檢審議會議

相關字詞﹕佔中 佔中9人案 佔中三子 土地正義聯盟 李立峯 編輯推介

上 / 下一篇新聞

【天氣速遞】星期日新界多區或跌至10、11度
【天氣速遞】星期日新界多區或跌至10、11度
粉嶺七人車與小巴相撞　一人受傷
粉嶺七人車與小巴相撞　一人受傷
公司推出「家屬病假」　准員工請有薪病假照顧患病直系親屬
公司推出「家屬病假」　准員工請有薪病假照顧患病直系親屬
【華為孟晚舟案】美國指曾獲發至少7護照　港公司註冊處紀錄揭孟申報第8本
【華為孟晚舟案】美國指曾獲發至少7護照　港公司註冊處紀錄揭孟申報第8本
【多圖】港珊瑚礁健康良好　橋咀洲北珊瑚覆蓋率達78.1%
【多圖】港珊瑚礁健康良好　橋咀洲北珊瑚覆蓋率達78.1%
【殺父棄屍案．短片】疑犯身纏鎖鏈　解返兇案現場重組案情
【殺父棄屍案．短片】疑犯身纏鎖鏈　解返兇案現場重組案情
促重啟民主發展　包致金：沒有什麼比一國兩制原則的成功更重要
促重啟民主發展　包致金：沒有什麼比一國兩制原則的成功更重要
林鄭：盧偉聰帶領警隊取得驕人成績
林鄭：盧偉聰帶領警隊取得驕人成績
【短片】跨部門反恐組訪新疆　盧偉聰：沒參觀「再教育營」
【短片】跨部門反恐組訪新疆　盧偉聰：沒參觀「再教育營」
【短片】尹兆堅林卓廷遭預約檢控　盧偉聰：警方接報都會公正調查
【短片】尹兆堅林卓廷遭預約檢控　盧偉聰：警方接報都會公正調查
包機公司兩主管及商務航空董事涉賄賂　2月再訊准保釋
包機公司兩主管及商務航空董事涉賄賂　2月再訊准保釋
唐創時倡大學收生減主修科主導性
唐創時倡大學收生減主修科主導性
【Emily Online】德領事館小豬圖教「毛公仔」德文　網民：抽到今日冇雨落
【Emily Online】德領事館小豬圖教「毛公仔」德文　網民：抽到今日冇雨落
【殺父棄屍案】華富單位未解封　屋內月曆停在6月
【殺父棄屍案】華富單位未解封　屋內月曆停在6月
【朱凱廸被DQ】梁美芬：選舉主任責任太大　尹兆堅：DQ網太大
【朱凱廸被DQ】梁美芬：選舉主任責任太大　尹兆堅：DQ網太大
尹兆堅：對被檢控感莫名其妙　楊岳橋：議會班房化　謝偉俊：市民不想議會黑社會化
尹兆堅：對被檢控感莫名其妙　楊岳橋：議會班房化　謝偉俊：市民不想議會黑社會化
九龍城酒吧十多人互毆　3人受傷送院
九龍城酒吧十多人互毆　3人受傷送院
【短片】西環8歲女遭跟蹤險被拐　警拘21歲油站職員
【短片】西環8歲女遭跟蹤險被拐　警拘21歲油站職員
【朱凱廸被DQ】譚惠珠：立會DQ案例可引申至鄉郊選舉
【朱凱廸被DQ】譚惠珠：立會DQ案例可引申至鄉郊選舉
【短片】飛天蠄蟧爆無國界社工辦事處　偷走3萬人仔首飾
【短片】飛天蠄蟧爆無國界社工辦事處　偷走3萬人仔首飾
市區料降至15度　新界更涼
市區料降至15度　新界更涼
東區醫院出錯　86歲病人直腸穿孔
東區醫院出錯　86歲病人直腸穿孔
興德前助理未經教局准許逗留學校罪成　待取社服報告判刑
興德前助理未經教局准許逗留學校罪成　待取社服報告判刑
屯門公路3車禍涉9車　2車起火
屯門公路3車禍涉9車　2車起火
搶探員手提電腦被控阻差辦公　退休督察罪名不成立　官：信被告真心不滿警調查手法
搶探員手提電腦被控阻差辦公　退休督察罪名不成立　官：信被告真心不滿警調查手法
【華富邨浮屍命案．短片】殺父疑犯潛逃高雄　返港閃電落網　解返棄屍現場助查
【華富邨浮屍命案．短片】殺父疑犯潛逃高雄　返港閃電落網　解返棄屍現場助查
【紅磡站剪短鋼筋】港鐵工務監督：曾目擊未妥善扭入螺絲帽　剪鋼筋照片工人屬泛迅
【紅磡站剪短鋼筋】港鐵工務監督：曾目擊未妥善扭入螺絲帽　剪鋼筋照片工人屬泛迅
【丁權覆核案】申請方只要求裁地署決定違憲　官押後裁決
【丁權覆核案】申請方只要求裁地署決定違憲　官押後裁決
李嘉欣老爺許世勳逝世　貝鈞奇感惋惜
李嘉欣老爺許世勳逝世　貝鈞奇感惋惜
冒被囚楊家誠簽支票　男經理涉穿櫃桶底3700萬受審
冒被囚楊家誠簽支票　男經理涉穿櫃桶底3700萬受審
【短片】尹兆堅林卓廷被控妨礙立法會人員執行職務　下周一到警署接受調查
【短片】尹兆堅林卓廷被控妨礙立法會人員執行職務　下周一到警署接受調查
【短片】轉冷有雨　天文台料下周有機發出入冬首個寒冷警告
【短片】轉冷有雨　天文台料下周有機發出入冬首個寒冷警告
西九戲曲中心跨年免費活動　下周二起網上登記
西九戲曲中心跨年免費活動　下周二起網上登記
香港仔車庫爆炸無人傷
香港仔車庫爆炸無人傷
【紅磡站調查聆訊】港鐵工務督察屢簽後補紀錄　無正式檢查螺絲帽接駁
【紅磡站調查聆訊】港鐵工務督察屢簽後補紀錄　無正式檢查螺絲帽接駁
林定國獲委任消委會主席　下月1日生效
林定國獲委任消委會主席　下月1日生效
急症加價後求診人次年減4.4%　明年暫未計劃加價
急症加價後求診人次年減4.4%　明年暫未計劃加價
焊接工收介紹費　判240小時服務令
焊接工收介紹費　判240小時服務令
切線爬頭撞傷人　休班警不小心駕駛罪成　罰$4000停牌半年
切線爬頭撞傷人　休班警不小心駕駛罪成　罰$4000停牌半年
大欖郊野公園紅葉開始轉紅
大欖郊野公園紅葉開始轉紅
【Emily Online．短片】任何仁幕後班底　救護員團隊包辦設計兼演出
【Emily Online．短片】任何仁幕後班底　救護員團隊包辦設計兼演出
尹兆堅林卓廷收警方預約拘捕通知　涉一地兩檢審議會議
尹兆堅林卓廷收警方預約拘捕通知　涉一地兩檢審議會議
【華富邨浮屍命案．短片】街坊如常游早水捉泥鯭　拜神老伯目睹警員抬屍
【華富邨浮屍命案．短片】街坊如常游早水捉泥鯭　拜神老伯目睹警員抬屍
【紅磡站工程問題】被問鑿石屎檢查最壞打算　港鐵：若結果極好最終是全線通車
【紅磡站工程問題】被問鑿石屎檢查最壞打算　港鐵：若結果極好最終是全線通車
【華富邨浮屍命案】警拘死者兒子　疑犯認錢銀爭拗弒父棄屍
【華富邨浮屍命案】警拘死者兒子　疑犯認錢銀爭拗弒父棄屍
【短片】油麻地洗衣店冒煙　10人疏散
【短片】油麻地洗衣店冒煙　10人疏散
超市連環偷酒案　警埋伏拘4偷酒賊
超市連環偷酒案　警埋伏拘4偷酒賊
【短片】貝沙灣Tesla失控撞閘　6人受傷送院
【短片】貝沙灣Tesla失控撞閘　6人受傷送院
【高鐵】通車兩月乘客日均逾5萬　鐵總研港人以電郵註冊內地購票網
【高鐵】通車兩月乘客日均逾5萬　鐵總研港人以電郵註冊內地購票網
西貢小巴疑無拉手掣　溜前撞便利店招牌燈箱
西貢小巴疑無拉手掣　溜前撞便利店招牌燈箱
【檔案法】前檔案處長：立法若欠罰則仍是「跛的」
【檔案法】前檔案處長：立法若欠罰則仍是「跛的」
今晚轉涼　氣溫降至17度
今晚轉涼　氣溫降至17度
【Emily Online】單仲偕重出江湖　任民主黨司庫
【Emily Online】單仲偕重出江湖　任民主黨司庫
檢100萬元冒牌智能電話及配件　海關拘23男女
檢100萬元冒牌智能電話及配件　海關拘23男女
寄港巧克力磚藏250萬元冰毒　海關拘17歲收貨人
寄港巧克力磚藏250萬元冰毒　海關拘17歲收貨人
【Emily Online】漁護署殺豬演習　大豬700元一隻
【Emily Online】漁護署殺豬演習　大豬700元一隻
【環聯漏洞】環聯暫停網上查詢收費至服務恢復
【環聯漏洞】環聯暫停網上查詢收費至服務恢復
【多圖】科學館展出120組珍貴鐘錶及絲路山水地圖
【多圖】科學館展出120組珍貴鐘錶及絲路山水地圖
大航假期違商品說明條例罪成　罰一萬
大航假期違商品說明條例罪成　罰一萬
【紅磡站調查聆訊】港鐵工程督察5次發現鋼筋被剪　認為事件不嚴重
【紅磡站調查聆訊】港鐵工程督察5次發現鋼筋被剪　認為事件不嚴重
【佔中9人案】中大新傳院長：僅6.5%人稱「支持三子」屬非常重要佔領原因
【佔中9人案】中大新傳院長：僅6.5%人稱「支持三子」屬非常重要佔領原因
流感活躍程度微升　衛生防護中心料冬季流感將至
流感活躍程度微升　衛生防護中心料冬季流感將至
石修兒子認酒後駕駛　罰款5000停牌一年
石修兒子認酒後駕駛　罰款5000停牌一年
【劉進圖遇襲案】判囚19年兩漢申定罪及刑期上訴　官質疑法律基礎
【劉進圖遇襲案】判囚19年兩漢申定罪及刑期上訴　官質疑法律基礎
8歲女童西環遭尾隨並圖利誘玩耍　警緝廿餘歲男子
8歲女童西環遭尾隨並圖利誘玩耍　警緝廿餘歲男子
組件尖端貫穿小腿　男工人送院治理
組件尖端貫穿小腿　男工人送院治理
【丁權覆核案】鄉議局一方：起草委員知條文歧視仍納基本法　是為免丁屋政策易受挑戰
【丁權覆核案】鄉議局一方：起草委員知條文歧視仍納基本法　是為免丁屋政策易受挑戰
【注意！】冷鋒殺到　明氣溫跌近10度　打鼓嶺周日周一最低僅9度
【注意！】冷鋒殺到　明氣溫跌近10度　打鼓嶺周日周一最低僅9度
【短片】調查指7學童1人壓力「爆燈」　四成因經濟情況感壓力
【短片】調查指7學童1人壓力「爆燈」　四成因經濟情況感壓力
【同志平權】施永青籲平權運動者忌太高調　勿圍攻異見令正常人不舒服
【同志平權】施永青籲平權運動者忌太高調　勿圍攻異見令正常人不舒服
【短片】逾半受訪者指認知障礙家人難應付銀行事務　匯豐培訓「認知友善大使」協助
【短片】逾半受訪者指認知障礙家人難應付銀行事務　匯豐培訓「認知友善大使」協助
五旬漢柴灣工廈上吊亡
五旬漢柴灣工廈上吊亡
華富邨對開海面現男浮屍　警列謀殺案處理
華富邨對開海面現男浮屍　警列謀殺案處理
【奪命一刻曝光‧短片】沙頭角貨車溜後撞斃男工人
【奪命一刻曝光‧短片】沙頭角貨車溜後撞斃男工人
法改會建議訂立檔案法　諮詢公眾3個月
法改會建議訂立檔案法　諮詢公眾3個月
八旬翁認誤殺長期病患妻　官：應仁慈處理　押後判刑
八旬翁認誤殺長期病患妻　官：應仁慈處理　押後判刑
【短片】水路來回　西貢兩賊持刀入屋　劫走1.2萬現金
【短片】水路來回　西貢兩賊持刀入屋　劫走1.2萬現金
【紅磡站調查聆訊】港鐵被揭無例行巡查螺絲接駁紀錄　前工程師：非工作範圍
【紅磡站調查聆訊】港鐵被揭無例行巡查螺絲接駁紀錄　前工程師：非工作範圍
【華富邨雙屍案】死者女兒曾拍門逾一小時　門外大呼：媽咪，開門呀！
【華富邨雙屍案】死者女兒曾拍門逾一小時　門外大呼：媽咪，開門呀！
【何志平七項罪成】林卓廷懷疑另有港公司涉案　促廉署調查
【何志平七項罪成】林卓廷懷疑另有港公司涉案　促廉署調查
【港深邊界爭議】黃偉綸：過往一直「友好協商」　可達理想結果
【港深邊界爭議】黃偉綸：過往一直「友好協商」　可達理想結果
借卡通貓「癲噹」教公民價值　免費公民教育年曆明起派發
借卡通貓「癲噹」教公民價值　免費公民教育年曆明起派發
【華富邨雙屍案】兩死者家屬傷心認屍　幼子激動痛哭
【華富邨雙屍案】兩死者家屬傷心認屍　幼子激動痛哭
【華富邨雙屍案．短片】公屋戶籍問題爭執　夫鐵筆襲太太後上吊亡
【華富邨雙屍案．短片】公屋戶籍問題爭執　夫鐵筆襲太太後上吊亡
【紅磡站剪短鋼筋】潘焯鴻批港鐵資訊錯　「連用什麼圖則也沒紀錄」　僅檢查約0.3%
【紅磡站剪短鋼筋】潘焯鴻批港鐵資訊錯　「連用什麼圖則也沒紀錄」　僅檢查約0.3%
涉30年前非禮女學生　男教師被控非禮　下周二提堂
涉30年前非禮女學生　男教師被控非禮　下周二提堂
【朱凱廸被DQ】曾鈺成：選舉主任要求超出鄉郊代表條例規定
【朱凱廸被DQ】曾鈺成：選舉主任要求超出鄉郊代表條例規定
【紅磡站剪短鋼筋】抽樣數目不足1%　港鐵金澤培：科學客觀　田北辰批過少
【紅磡站剪短鋼筋】抽樣數目不足1%　港鐵金澤培：科學客觀　田北辰批過少
【短片】油麻地客貨車翻側　司機棄車逃逸
【短片】油麻地客貨車翻側　司機棄車逃逸
女子疑欠債　太安樓內燒炭亡
女子疑欠債　太安樓內燒炭亡
【青衣奪命車禍】非專營巴業界：舊車裝安全帶不值得　「做得來都差不多劏」
【青衣奪命車禍】非專營巴業界：舊車裝安全帶不值得　「做得來都差不多劏」
【何志平七項罪成】裁決日公眾席冷清　何志平感謝記者來信但婉拒訪問
【何志平七項罪成】裁決日公眾席冷清　何志平感謝記者來信但婉拒訪問
【何志平七項罪成】「乍得洗錢罪」料因沒匯款紀錄脫罪　法律界估計不影響判刑
【何志平七項罪成】「乍得洗錢罪」料因沒匯款紀錄脫罪　法律界估計不影響判刑
【何志平七項罪成】最高可囚65年　離庭前向記者說「預咗啦」
【何志平七項罪成】最高可囚65年　離庭前向記者說「預咗啦」
【何志平七項罪成】何志平棄醫從政　近年力推一帶一路
【何志平七項罪成】何志平棄醫從政　近年力推一帶一路
【何志平七項罪成】案件始於2014年　何志平去年美國被捕
【何志平七項罪成】案件始於2014年　何志平去年美國被捕
【何志平涉賄案】七項罪成　明年3月14日判刑
【何志平涉賄案】七項罪成　明年3月14日判刑
冷鋒今晚殺到　多雲微雨　最高氣溫24度
冷鋒今晚殺到　多雲微雨　最高氣溫24度
【何志平涉賄案】最快今日裁決　獄方：犯人若罪成會先還押候判
【何志平涉賄案】最快今日裁決　獄方：犯人若罪成會先還押候判