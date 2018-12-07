急症加價後求診人次年減4.4%　明年暫未計劃加價 (13:57)

公立醫院急症室收費自去年6月18日起由100元增加至180元，急症室求診人次按年減4.4%，每年求診人次由217.5萬人減至207.9萬人，減少9.6萬人。

主要是次緊急和非緊急的第四至第五類病人按年減少7.7%，由136.7萬人減至126.1萬人。第一類至第三類較緊急的求診人次升幅緩和，主要是54歲或以下第三類求診人次減少。

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第三類病人的求診時間由去年平均25分鐘增加至26分鐘，能於30分鐘目標時間內獲處理的比例由78.4%減至76.1%。醫管局急症科統籌委員會主席李啟明指，這批病人大部分都能在50分鐘內獲處理。

李啟明解釋，等候時間增加與長者求診人次增加有關，這批病人的病情較嚴重和複雜，需要問症、移動時間較長，所需的檢查亦較多。李啟明會與老人科商討派醫生到急症室照顧長者病人，來年起增加外展服務到獨居老人和院舍，避免長者入院。

醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏指，加價達到預期效果，沒有趕走有需要的病人，而是鼓勵其他病人轉用其他服務，醫管局每兩年一次與政府檢討收費水平，來年暫時未計劃加價。

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