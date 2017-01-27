焊接工收介紹費　判240小時服務令 (13:41)

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被告一方求情稱，被告的感化報告正面，他是一名勤勞的父親，今次只是一時貪心，亦理解案件的嚴重，不會再犯，以及望補償社會，家人亦形容其生活有規律和節奏。感化官確認被告有悔意，認為80至160小時社會服務令合適。主任裁判官最終判被告240小時社服令。

案情指，被告朱榮聰（61歲）案發時任職順發焊接工人，並在長沙灣一個商業大廈建築地盤工作。其東主於2016年12月要求被告介紹工人到該地盤工作。兩名男子知悉相關招聘後，致電被告要求協助，被告其後提議介紹他們給地盤的「阿頭」或「大佬」認識，並以1400元日薪聘用他們，但須支付「阿頭」或「大佬」每天100元「介紹費」。

二人其後獲聘，並連續4個工作天在該地盤工作，並於2016年12月31日應被告要求，向他支付共800元「介紹費」。其中一名工人於2017年在該地盤工作6個工作天，並應被告要求，向他支付共600元「介紹費」。

惟廉署調查發現，順發及該地盤均沒有「大佬」或「阿頭」，被告亦無獲東主批准向工人索取或接受「介紹費」。

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