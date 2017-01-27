切線爬頭撞傷人　休班警不小心駕駛罪成　罰$4000停牌半年 (13:36)

入職警隊逾20年的被告何蔚貽（47歲）現職為高級督察，月入約8萬元。他自1987年開始駕駛，過去亦有違犯交通規例的紀錄。辯方求情稱，被告須獨自撫養幼子，而事件亦會影響他升職，希望法庭可以罰款處理。

法官李慶年裁決指出，根據被告向警方的招認，及在場電單車救護員的證供，均能確認被告案發時行駛車速為時速30至40公里，沒有超速。被告沒有干犯衝紅燈或切越「雙白線」等嚴重罪行，事主亦非在行人過路處，而是從兩車車縫間步出橫過馬路，法官認為被告只是在電光火石間未能作出反應，行為未至於構成危險駕駛。

法官續稱，但被告確實曾作出「爬頭」、沒有確保安全便駛過危險警告虛線等行為，認為被告駕駛過程中沒有專注謹慎，故裁定他不小心駕駛罪名成立，判處罰款4000元及停牌半年，亦須自資完成駕駛改進課程。

案情指，被告於去年12月5日沿灣仔道東行線駕駛電單車，由於交通擠塞，被告切入西行線「爬頭」，惟逆線行駛期間撞倒正橫過馬路的法籍事主Benazet Virginie Andree Ida（35歲），亦與一輛私家車碰撞。

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