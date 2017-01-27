【Emily Online．短片】任何仁幕後班底　救護員團隊包辦設計兼演出 (13:21)

今日Emily有幸同任何仁嘅幕後創作班底傾偈。負責嘅署理救護監督（新界西南）周詠賢話，原來成個團隊係由十幾個救護員組成，創作起源係為咗設計一張「生鬼啲」嘅海報，但因為「我哋技術唔夠專業，所以設計一啲線條簡單嘅公仔」。

咁又係，要求本身職責係救人嘅救護員去設計一啲精美嘅公仔figure，又好似真係強人所難。被問到本身英姿颯颯嘅救護員，要著上任何仁套緊身衫，係咪背負好大嘅心理包袱？周Sir就話，雖然套衫都有啲緊，「著起上嚟有少少辛苦」，但一班手足好有共識，為咗向公眾灌輸「任何人都可以伸出援手救人」嘅概念，大家好願意去做。

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周Sir話，消防處之前為咗推出一張宣傳「擊活人心課程」嘅海報，想設計一個卡通人物，營造「生鬼」嘅感覺，又希望一反傳統，唔用消防處徽號嘅紅色，而係選用藍色，所以當時推出嘅藍色卡通公仔就成為任何仁嘅雛形。而海報一出，社區反應唔錯，周Sir希望再行多一步，以影片形式宣傳，所以自8月起就推出咗「擊活人心」三部曲影片。

任何仁要出鏡，周Sir團隊本身諗住畀件毛毛公仔衫佢著，但又考慮到毛毛公仔衫冇得伸出手指，做唔到CPR，所以最後就搵咗一件緊身嘅藍色衫畀佢。

周sir話，最初向管理高層、甚至消防處長講解設計意念嘅時候，自己都有少少擔心，但高層「出乎意料地」非常支持，「有包容胸襟好難得」。之前網上傳出任何仁嘅「死訊」，令大批粉絲非常擔心，又關注消防處係咪「玩大咗」，周Sir話，佢唔知死訊來源喺邊度傳出嚟，亦唔擔心會玩得太大。

因應任何仁嘅熱潮，愈來愈多人對急救有興趣。救護監督（社區應急準備課）吳宛茵話，每日都收到市民打電話嚟，話有興趣報讀「擊活人心」課程，甚至多人到要輪候。不過，佢就話社區應急準備課已經準備好應付市民需求，叫大家唔使擔心。

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