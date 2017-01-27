【紅磡站工程問題】被問鑿石屎檢查最壞打算　港鐵：若結果極好最終是全線通車 (12:03)

陳帆會上重申抽樣基礎以統計學原則處理，又以香港的人口普查作喻，稱「就算香港的普查，我們700多萬人，如果用百分之五的抽樣的話，那這個的普查便最少要抽取35萬香港人去進行，亦不是一個很實際的方法」。他續稱，抽樣是由香港大學獨立進行，強調在抽查後若有發現，當局會跟進並增加抽樣數目，讓相關驗證有基礎及可信。

據港鐵的檢查方案，紅磡站東西及南北走廊隨機抽樣合共56個位置，料能檢測至少168個螺絲帽接駁情況。公民黨譚文豪在會上問及，假如港鐵發現168個都有問題，即在最壞打算下會如何處理，金澤培指「這樣的假設不一定合理」。譚追問：「如果結果極度差，去到最後的endgame是什麼？」金表示：「如果結果是極度好，endgame就是全線開通」，強調結果有許多可能性，解決方案也可以包括改造和加固。

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