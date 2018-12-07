【檔案法】前檔案處長：立法若欠罰則仍是「跛的」 (09:48)

經過5年研究，法律改革委員會昨先後公布《檔案法》和公開資料制度立法諮詢文件，即日起諮詢公眾3個月。檔案處前處長朱福強今在港台節目表示，相信政府必定會立檔案法，但認為當局應由立檔到開放實施「一條龍」服務，而現時政府做法是「斬龍尾（開放部分）」，並且是「慢慢諗」《資訊自由法》。他又說，因為欠罰則和檔案公開部分，即使檔案法立法後也是「跛的」，甚至比以前更差。
對於檔案法應否涉刑事罪行，法改會檔案法小組委員會主席廖長城昨稱，非所有事須「硬板塊」處理，會諮詢公眾後決定。他今在節目上稱，現行的行政規範下，若各局沒有遵守檔案保管的「強制規定」，即使不涉刑事，也會面臨口頭警告、降級或革職等懲罰，他重申要諮詢公務員的意見。他又舉例稱，撇除極端情況如有人刻意銷毀文件，平日的管理檔案責任，缺失及失職或偶有發生，認為「管理檔案中間有很多責任，我們要是否將所有責任刑事化呢？」
對此，朱福強質疑假如過去該套指引有效，現時便不會有改變需要。他指報告在「浪費了5年時間」後出來，雖說是諮詢，但也應有傾向性字眼，強調要有法律支持的罰則，否則便「無牙、無力」。
朱福強續說，假如日後立法時列明「公事」須立檔，也要界定何謂公事、私事與檔案。對於2016年的橫洲「摸底」（非正式會面）事件，他稱「橫洲是否公事？摸底是否公事？……如果是公事便一定要立檔」，認為公務員應有常識去考慮何謂公事。