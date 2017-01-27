【Emily Online】漁護署殺豬演習　大豬700元一隻 (20:58)

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Emily聽聞，其實呢批豬仔無被銷毀，漁護署會照顧佢哋一生一世，暫時放喺倉庫，下次演習，就會再出動。

漁護署用道具豬仔嚟演習，過程中啲相片係嚟自食物及衛生局長陳肇始Facebook。有人留言讚豬仔得意，想領養一隻，又有人話：「排，殺完隻豬唔要可唔可以俾隻我？」仲有人留言，展示淘寶有售同「陰公豬」差唔多樣嘅毛絨凳仔，分別有長50厘米公仔款，同埋1.1米沙發款，分別賣64元至452元人民幣。

對比漁護署購入價，網民發現個淘寶價，似乎平好多喎！

漁護署今次演習，係要加強應變力，應對萬一香港出現非洲豬瘟，若本港豬場有豬隻證實染疫，場內嘅豬就真係要銷毀，主要會以二氧化碳撲殺，實際情况仲要睇場內豬隻數目、健康狀况同體型等，再按國際動物撲殺指引決定。

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