【多圖】科學館展出120組珍貴鐘錶及絲路山水地圖 (19:27)

科學館長陳淑文稱，康文署與故宮博物院去年年底續簽5年合作意向書，希望有更多文化合作交流，今次為首個合作展覽，預計可吸引18萬人次入場參觀。

「鐘錶珍寶展」將展出120組機械鐘錶、5件中國古代計時儀器、35組18世紀的鐘錶製作工具，及10多組互動展品和多媒體項目。陳淑文稱，故宮提供的120隻鐘錶，來自英國、法國、瑞士等，當中有14件屬國家一級展品，11件是首次於故宮以外的地方展出。

另外，展覽重建了18世紀歐洲工匠的工作間場景，並得到倫敦科學博物館借出當時製造鐘錶的工具，呈現鐘錶匠工作時的情景。

「絲路山水地圖展」中會展出《絲路山水地圖》。此地圖是以青綠山水風格繪成，為明朝嘉靖年間的宮廷繪畫，全長約30米、寬約0.6米。陳淑文稱，地圖成為故宮博物院藏物後，從未對外展出，首次便選擇在港展出。她稱，此地圖著重記錄地理位置，故只有山、水、城樓及城池等，沒有人或動物。故科學館另設地圖動畫，加入人民的生活情景等。

「鐘錶珍寶展」展期至明年4月10日；「絲路山水地圖展」則展至明年2月20日。

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