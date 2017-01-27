【佔中9人案】中大新傳院長：僅6.5%人稱「支持三子」屬非常重要佔領原因 (18:26)

李立峯獲接納為辯方專家證人。他表示，在2014年10月及11月，分別以問卷形式到佔領區訪問969人及273人，合共1242名受訪者。問卷有一條問題列出不同原因，問受訪者參與佔領運動重不重要，選項可由非常重要至非常不重要，亦可答說「不知道」，合共有6個選擇。

對參與佔領運動的非常重要原因，最多受訪者選擇「為保障香港的自由」，平均有89.1%；其次為「爭取無篩選的普選」，平均85.3%；第三是「爭取公民提名」，平均74.3%；「警方向集會人士放催決彈」，亦獲平均近六成受訪者認為是非常重要原因。

另外，平均有14.3%受訪者選擇「響應和支持學聯」，「響應和支持學民」亦有13.3%人，「響應和支持三子」的則僅錄得6.5%人。

控方盤問李立峯如何決定各選項的排序。李立峯表示，先會區分不同議題再列出選項，如理念、警方做法，和是否響應他人呼籲等，再根據議題隨機排序選項。

9名被告依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。聆訊明續。

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