【劉進圖遇襲案】判囚19年兩漢申定罪及刑期上訴　官質疑法律基礎 (17:55)

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第一上訴人葉劍華，由大律師James McGowan代表；第二上訴人黃志華，則由大律師Martyn Richmond代表。

就定罪方面，上訴方指，案發後10天，兩名上訴人逃往內地，被內地公安扣留期間遭不公對待，其招認影響審訊。惟上訴庭法官質疑，上訴方是以什麼法律基礎支持。

刑期方面，上訴方指19年監禁明顯過重，Richmond更謂刑期應減為12至15年。上訴方堅稱，無證據顯示上訴人襲擊劉進圖前，知悉劉是誰，兩人並非有明確動機襲擊劉，更不是針對劉的總編輯位置和社會地位。

惟法官薛偉成聞言即謂，證據顯示，案發前兩星期，上訴人已跟蹤劉進圖出入，知道他在柴灣明報工業大廈規律地上下班的時間；法官彭偉昌亦指，網上輕易找到劉進圖的資料，不相信上訴人不知情。上訴方則指，明報工業大廈是偌大的工廈，出入的人不代表在《明報》工作，加上從警方的錄影會面中，上訴人表示他們不知劉的職業。

另一方面，律政司引述數份劉進圖近期的醫療報告，指他的左腳難以完全康復，幾乎不可能再跑步和跳動，他目前每星期仍需進行物理治療。律政司重申，劉進圖為人低調，有規律的生活，沒有與人結怨，年過五十卻遭遇嚴重襲擊；兩名上訴人則在襲擊劉後，面容輕鬆地到商場購物，近乎冷血無情。律政司指，原審法官以此為加刑因素實屬合理，考慮對劉進圖造成的永久傷害，19年監禁沒有過重。

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