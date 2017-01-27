【丁權覆核案】鄉議局一方：起草委員知條文歧視仍納基本法　是為免丁屋政策易受挑戰 (17:17)

代表鄉議局的英國御用大律師彭力克指，從《基本法》第40條及第122條的內容解讀，第40條明顯涵蓋丁屋政策，而當中的合法傳統權益，是受《基本法》保障的基本權利。彭力克指出，《基本法》的原意是維持可持續性，而第40條正是確保新界原居民可繼續享有過去已享有的權益。

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彭力克續指，《基本法》第122條確認了丁屋政策的合法性，故申請方認為《基本法》無意在第40條確認丁屋政策合法性，並不正確。而申請方質疑若第40條欲涵蓋丁屋政策，何不清楚列明；彭力克同意政府方陳辭指，第40條是要較廣泛地確認有關合法傳統權益。

彭力克指在《基本法》起草期間，起草第40條的委員已關注新界原居民的權益是否應受《基本法》保障，並以丁屋政策為其中一個基本權益、為第40條的基礎。

申請方多次質疑第40條若涵蓋丁屋政策，則違背《基本法》第7、25與39條及香港人權法。彭力克反駁，有關爭議早已在起草第40條時討論，而最終第40條被納入《基本法》，代表起草委員擔心若新界原居民包括丁屋政策的合法傳統權益不被《基本法》保障，會令政策容易受到其他條文挑戰。

彭力克認為，《基本法》起草委員已選擇，即清楚知道有關權益對非原居民及女性有差別對待，仍決定要維持有關權益。彭力克直指，《基本法》起草委員清楚知道第40條是固有地存在歧視。若第40條如申請方所指，只涵蓋與第25條保障法律面前人人平等相乎的權益，彭力克認為第40條會失去意義。因此，第40條是涵蓋不被其他條文保障的基本權益。

法官周家明昨日曾問政府一方，鑑於政府不時修訂丁屋政策，故周官質疑第40條所指的「合法傳統權益」的核心元素是什麼。彭力克今補充，有關權益的核心元素是指，丁屋政策中不能被廢除及修改的傳統合法權益，即男性新界原居民一生可向政府申請及獲得丁屋的權益。彭力克同意丁屋政策的細節可由政府隨時間而修訂，當中或許會引起爭論。

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