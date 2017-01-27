【短片】逾半受訪者指認知障礙家人難應付銀行事務　匯豐培訓「認知友善大使」協助 (16:31)

香港認知障礙症協會今年10月以問卷形式訪問217名認知障礙症的家人及照顧者。調查發現有逾半受訪者表示，家人自行處理銀行事務時，曾遇過困難及問題。有43%受訪者表示，患有認知障礙症的家人，難以明白存摺、銀行結單和賬單的內容；42%人表示，家人與銀行職員溝通有困難；38%人表示，家人忘記密碼或簽字式樣；約一成患者更會重複提款。

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調查同時發現，有三成患者至少每個月去銀行一次；八成半受訪者表示，最常用的銀行服務是查詢戶口結餘、存款、提款、轉帳或繳付帳單。

匯豐銀行同時宣布與香港認知障礙症協會合作，培訓「認知友善大使」於各匯豐分行協助認知障礙症患者，首階段已培訓45名大使，預計2019年第一季將會提升至160名。滙豐香港區零售銀行及財富管理業務社區發展、多元及共融事務高級經理容敏慧表示，大使以個案形式培訓，學習如何處理認知障礙症患者的問題，同時盡量避免令患者尷尬，「例如，如果患者不斷重複提款，我們可能會邀請他改天與家人一起來處理，然後告訴親友他的情况。」但容敏慧強調，前線員工非專業醫護人士，現在是起步階段，希望提高公眾對認知障礙症的關注。

早前凱詩美容被消委會點名譴責，其中一名患有腦退化症的事主，被游說簽卡購買瘦面療程。匯豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷指，目前銀行未有就認知障礙患者申請信用卡設有任何限制，不少患者是在發病前已有信用卡，同時基於私隱問題，難以查詢申請人或信用卡卡主是否患有認知障礙。他認同這是一個難以處理的問題，銀行會就此多提供指引予前線員工。

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