八旬翁認誤殺長期病患妻　官：應仁慈處理　押後判刑 (14:38)

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辯方求情時指，本案是一宗悲劇，是一名愛妻的丈夫，自行為妻子尋求安樂死。辯方指，被告黃國萬（81歲）雖有8名兄弟姊妹，但一直都沒有向他提供協助，幸而本案之後，兄弟姊妹都團結起來支持被告。辯方指，被告已還押年半，望法庭能判處被告受感化官監管，讓社署能隨時介入提供支援。

法官亦指，法庭應仁慈地處理判刑，但鑑於被告的年紀及曾患抑鬱症，決定先索取感化官報告，讓感化官評估被告情况，押後至明年1月8日判刑。

案情指，被告與事主林美琴（終年76歲）本育有一子，惟兒子（終年24歲）2007年時自殺身亡。事主曾於2015年中風，並患有高血壓、類風濕關節炎及甲狀腺機能低下症，並曾入住護老院，但後來搬返筲箕灣耀東邨家中，由被告獨力照顧。

2017年6月6日早上9時，被告報警指自己剛勒死妻子，要求安排靈車將妻子的遺體送走。救護員到達後，發現事主卧在牀上不省人事。警方上門拘捕被告，被告在警誡下指，「是我殺死妻子，因她有長期病患，我願意承擔法律責任」。警方撿走3封被告撰寫的遺書，據了解，其中一封要求房署收回單位，其餘則是被告承認殺害妻子，一封稱要自殺，另一封則決定承擔責任。

被告在錄影會面中，道出照顧妻子的心路歷程。被告稱，事主自中風後右邊身癱瘓，失去活動能力。由於事主不喜歡護老院，故搬返家由被告照顧。被告稱，事主的生活非常艱苦，包括失去味覺、難以如廁、經常跌倒、感到痛楚，甚至失去視力，兩夫婦無法再一起看電視。

被告開始擔心比事主早死，沒有人照顧事主會令她活活餓死。2016年，被告開始有了結事主生命的想法，但他沒有勇氣，又怕自己不夠力氣，及怕令事主感到痛楚。事主雖沒向被告表示想死，但不斷稱她很痛，對生命感到厭倦。

去年6月5日晚上，事主再表示不滿人生。被告為她煮飯時，事主問他，既然自己已失去味覺，為何還要進食。翌日清晨，被告為事主關冷氣時覺得是時候，遂用一枝竹壓在事主頸上，壓了半小時，確認事主沒有心跳便放手。被告先清理自己及做家務，再到快餐店吃早餐，然後回家報警投案。他本來亦想自殺，但最終決定承擔責任。精神科報告指，被告犯案時患有抑鬱症。

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