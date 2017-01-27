【紅磡站調查聆訊】港鐵被揭無例行巡查螺絲接駁紀錄　前工程師：非工作範圍 (14:11)

港鐵代表在連日聆訊中被質疑，沒按「質量監控計劃（QSP）」檢查螺絲帽接駁狀况，眾人指因為有完成鋼筋接駁後簽發的「檢查及測量申請表（RISC）」，故相信螺絲帽接駁沒有問題。

港鐵沙中線土木工程（南北線）前總經理胡宏利昨日亦供稱，強調有信心港鐵監督人員100%檢查螺絲帽接駁。

不過，負責簽發RISC表格的工程師關百熙今指，他檢查只關乎月台層板內鋼筋結構完整性，並不涉螺絲帽接駁，又指自己的職責是檢查鋼筋施工質量及地盤安全，而螺絲帽安裝檢查不屬其工作範圍，但他間中亦會留意有關工序。

另外，港鐵掌握的工程圖則及施工相片，亦被委員會代表大律師Ian Penncoitt質疑真確性。Penncoitt出示分判商泛迅所掌握的圖則，指東面連續牆應以連續鋼筋與月台層板接駁，但與關百熙證供所指有出入，關說對照圖則及現場照片，確認該處是用螺絲帽接駁與月台層板接駁。

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