【港深邊界爭議】黃偉綸：過往一直「友好協商」　可達理想結果 (13:20)

黃偉綸昨日以書面回覆立法會議員提問時指出，香港政府土地及私人土地數量繁多，地政總署一般會因應投訴或查詢，跟進懷疑涉及佔用政府土地或在私人土地上違反土地契約個案，以及巡查高風險地點，惟邊境禁區人迹罕至，不屬於高風險地點，地政總署會按適用機制及先後緩急次序，處理該部門發現或接獲、或由其他部門轉介的個案。

黃偉綸又說，由於涉事土地與邊界巡邏路之間地方草木叢生，且有一段距離，以致視線被阻隔，「警方於日常巡邏時並不能直接觀察到涉事土地的情況」，而且該地點人迹罕至，沒有道路連接，加上其地理位置和實地情況，令地政總署難以透過一般巡查得悉有關土地狀況。

黃偉綸強調，地政總署是近日才接獲涉事土地業權人查詢，之前未有接獲相關投訴，亦不知悉內地方面曾於沙頭角河一帶進行河道工程。他承認在有關事宜上有改善空間，相關政府部門已開始檢討。

不過黃偉綸提到，過往特區政府與內地處理邊界事宜時，一直透過「友好協商」態度解決，稱「事實上，從深圳河河套區的經驗顯示，這個方式是可以達致理想的結果」。他指，港府會繼續與內地就涉事地點行政界線事宜「積極溝通協商」。