法改會建議訂立檔案法　諮詢公眾3個月 (15:00)

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諮詢文件長達172頁，參考澳洲、英格蘭、愛爾蘭、新西蘭和新加坡的檔案法，指出新西蘭做法最嚴格，包括規定若故意或因疏忽而違反開立檔案的責任，即構成刑事罪行；未經授權銷毀檔案亦屬違法。但相關諮詢問題未有直接觸及，本港的檔案法亦應否涉刑事罪行。

被問及小組委員會是否傾向不將本港的檔案法加入刑事元素，本身是資深大律師的小組委員會主席廖長城回應指，各國做法不一，例如英國只要求將違例情况「name and shame」（點名及譴責），但新西蘭則連一時疏忽都屬刑事，故不能「硬板塊」地處理，應該採取合理手法，最終目標是要確保檔案法有效，需否負刑責則在諮詢公眾後決定。

被問及若實施檔案法後，上屆政府在橫洲事件「摸底」是否需開立檔案，以致有文件紀錄，廖長城稱這並非小組研究範圍，替現行制度上只要求部門有需要時始開檔紀錄，他不評論個別事件。

廖長城強調，現時檔案管理是專門範疇，本港相關人才不足夠，部分公共機構亦表明未必具條件統一受制度規管，訂立檔案法時須加以關注。但他相信若訂立檔案法，可加強檔案管理的文化，相關架構亦能更清晰。

至於會否一併與《資訊自由法》立法，廖長城稱要交政府決定。諮詢完結後，小組將整理公眾意見，定出最終建議，若獲法改會同意，將向政府提交報告，但未有時間表。

政府歡迎法改會公開資料小組委員會發表有關公開資料的諮詢文件以及進行公眾諮詢工作，對完善現行的公開資料制度，包括在香港訂立公開資料法的建議，持開放態度。政府會詳細研究有關改革建議，考慮如何進一步完善公開資料制度。

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