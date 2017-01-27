【紅磡站剪短鋼筋】潘焯鴻批港鐵資訊錯　「連用什麼圖則也沒紀錄」　僅檢查約0.3% (11:06)

沙中線紅磡站工程被揭發多項問題，路政署昨日聯同港鐵公布鑿石屎檢查方案。港鐵常務總監金澤培表示，將鑿開東西及南北走廊月台層板共80個位置，讓最少192個鋼筋或螺絲帽外露供檢查。多次指控地盤螺絲帽接駁有問題的中科興業董事總經理潘焯鴻今早回應指，港鐵提供的資訊錯誤，包括涉事位置的螺絲帽總數等。他又批評港鐵「連（車）站用什麼圖則、用什麼方法建出來也沒有紀錄」。
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潘焯鴻今早在港台節目指，東西、南北線路軌層板與連續牆的接駁，已使用43,000個螺絲帽，並非港鐵所指的23,500個，不明白港鐵的資訊為何如此錯誤。他希望檢查範圍涵蓋東西線及南北線通風槽結構，與自動電梯的倒吊牆，又舉例指假如南北線的倒吊風槽出問題，整個結構有可能跌下來，將壓倒列車或在月台候車的乘客。
他續說，業界進行抽樣檢查都會佔整體5%，包括東西、南北走廊及通風系統，預計共涉及57,900粒螺絲帽，因此港鐵今次方案，只是抽樣檢查0.3%至0.4%。
港鐵會在東西走廊的24個「定點」開鑿檢查，金澤培昨指該些位置涉及改動圖則設計，但未有現場照片反映施工狀况。潘認為該問題比剪鋼筋更大，因港鐵是「連（車）站用什麼圖則、用什麼方法建出來也沒有紀錄……當時根本沒有跟圖施工，（港鐵）跟着簽，說檢驗合格，落石屎」，以致現時發現問題，才倒過頭去鑿開相關位置，再畫出圖則。
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