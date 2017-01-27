【紅磡站剪短鋼筋】潘焯鴻批港鐵資訊錯　「連用什麼圖則也沒紀錄」　僅檢查約0.3% (11:06)

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潘焯鴻今早在港台節目指，東西、南北線路軌層板與連續牆的接駁，已使用43,000個螺絲帽，並非港鐵所指的23,500個，不明白港鐵的資訊為何如此錯誤。他希望檢查範圍涵蓋東西線及南北線通風槽結構，與自動電梯的倒吊牆，又舉例指假如南北線的倒吊風槽出問題，整個結構有可能跌下來，將壓倒列車或在月台候車的乘客。

他續說，業界進行抽樣檢查都會佔整體5%，包括東西、南北走廊及通風系統，預計共涉及57,900粒螺絲帽，因此港鐵今次方案，只是抽樣檢查0.3%至0.4%。

港鐵會在東西走廊的24個「定點」開鑿檢查，金澤培昨指該些位置涉及改動圖則設計，但未有現場照片反映施工狀况。潘認為該問題比剪鋼筋更大，因港鐵是「連（車）站用什麼圖則、用什麼方法建出來也沒有紀錄……當時根本沒有跟圖施工，（港鐵）跟着簽，說檢驗合格，落石屎」，以致現時發現問題，才倒過頭去鑿開相關位置，再畫出圖則。

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