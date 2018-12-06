【短片】油麻地客貨車翻側　司機棄車逃逸 (09:50)

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2018年12月6日星期四
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香港仔車庫爆炸無人傷 (15:42)
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油麻地發生交通意外。警方凌晨4時許接報，公主道往漆咸道南支路有一輛客貨車翻側，橫卧路上，司機事後逃逸。經初步調查，警方懷疑涉事車輛沿公主道向尖沙嘴方向行駛期間失控，現正着手調查。
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