【青衣奪命車禍】非專營巴業界：舊車裝安全帶不值得　「做得來都差不多劏」 (09:25)

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現時全港7000部非專營巴士中，一半未有安裝安全帶。鄧子強稱，業界同意在2023年後新購置車輛加裝安全帶，但對3500架舊車也要安裝存有保留。他說，舊車若加裝安全帶，需要拆座椅和地台等，成本約30萬元，為新車加裝則每部成本約15萬元。他又說，「（舊）車做得來都差不多劏」，因此是不值得。

對於香港汽車會副會長李耀培認為，政府及業界只重成本是錯誤，反問假如在新車落地前再有人命傷亡，「署方和業界是否過得去？」鄧子強於節目上回應，指業界已勸喻營運商盡量調配，讓配備安全帶的巴士走高速公路路線，說「如果走穿梭，或者是10多至20分鐘都已經下車那些，其實戴得安全帶來已經下車了」。他認為李的說法是「嘩眾取寵」，並反問即使有部分巴士沒有安全帶，「難道那些人不搭巴士了嗎？」他強調業界也有心去做，但不能一蹴而就。

工時方面，汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照接受節目電話訪問，表示無論是8至12小時工時，司機都不需要不停駕駛，強調有休息時間讓司機「回氣」；工會認為現時各個車種的工作時間分配沒有大問題，多年來一直運作正常。

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