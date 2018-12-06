【何志平七項罪成】裁決日公眾席冷清　何志平感謝記者來信但婉拒訪問 (08:55)

【明報特約記者黃靖凝紐約報道】民政事務局前局長何志平涉賄案，由還押至審訊超過一年。記者在法庭觀察，今日法庭內沒有任何華裔人士出現，較之前多日冷清。另外，記者曾於開審前，透過大都會懲教中心向何志平寄信邀約訪問，今日審訊後，辯方律師Edward Kim轉達何志平回覆指感謝來信，但目前不想接受傳媒訪問。
過去七天審訊，何志平親屬或相關公司和基金會的人物均沒有出現，但卻有多名華裔人士到場旁聽。其中兩名移居美國的港人曾經到場，分別是居於紐約唐人街，聲稱好奇旁聽的Tom Wong，以及香港貿發局美洲首席代表何利昌。其間又出現過神秘抄寫筆記的華裔女子，以及表示「為樂趣」而旁聽（for fun）的中國籍男子。然而來到何志平案裁決的今天，公眾席上絕大部分均是傳媒。
另外，記者曾於開審前，透過大都會懲教中心向何志平寄信邀約訪問。至上周五，一個聲稱是何志平朋友傳來短訊回覆記者，指何志平「感謝你的來信，他正為他的榮譽而奮鬥，堅持到底。」（He is still fighting hard for his honor, and staying strong）到今日審訊後，辯方律師Kim對記者說，何志平直至判刑前，不想接受傳媒訪問。
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