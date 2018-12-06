【朱凱廸被DQ】曾鈺成：選舉主任要求超出鄉郊代表條例規定 (10:36)

曾鈺成於《am730》專欄指出，選舉主任裁定朱凱廸提名無效原因，是他不符合《鄉郊代表選舉條例》第24條規定，認為該條文規定獲提名人要擁護《基本法》，及保證效忠香港特別行政區，而朱凱廸言論，可理解為他想以行使「和平主張港獨」權利為名，「隱晦地」確認「支持港獨」是港人一個選項，令人質疑他是否真誠擁護《基本法》。

惟曾鈺成表示，第24條只規定候選人提名表格須「載有或附有一項由該人簽署的聲明，示明該人會擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區（這規定跟立法會和區議會選舉的相應規定是一致的）」，明言「選舉主任對候選人提出的要求，超出了第24條只須簽署聲明的規定」。

他分析，在立法會選舉候選人要「擁護」和「效忠」要求，是根據人大常委會對《基本法》104條的解釋提出，認為今次事件顯示，「當局認為『擁護』和『效忠』的要求，也適用於104條所列公職以外的選舉」。

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