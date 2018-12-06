【何志平七項罪成】案件始於2014年　何志平去年美國被捕 (07:34)

翻查本報資料，何志平於去年11月在美國被捕。據控罪書，兩宗行賄由2014年10月開始。在乍得案中，何涉嫌透過塞內加爾前外長加迪奧（Cheikh Gadio），認識乍得總統德比（Idriss Deby），當時一間中國國有能源企業因違反環保條例而被乍得政府罰款12億美元，何為該國企與乍得政府調停。

何又涉向德比提供200萬美元，換取涉案中國能源公司在乍得的商業利益，包括毋須競爭就可在部分地點獨家開採石油。但該公司與乍得政府的談判未果，改為收購一間在乍得有石油業務的台灣公司。

何志平涉嫌先後兩次從香港銀行戶口，經一間紐約銀行匯款至加迪奧公司在迪拜的銀行戶口，提供40萬美元作回報。

此外，涉嫌行賄烏干達政要案在聯合國總部發生。控罪書指，何2014年涉與時任聯合國大會主席的烏干達外長庫泰薩（Sam Kutesa）會面，討論該中國能源公司與烏干達政府建立合作關係。庫泰薩卸任聯合國大會主席後，何向庫泰薩匯款50萬美元，聲稱要支持烏干達總統競逐連任，但當時該總統已連任。何又向兩人提供禮物及承諾日後提供利益，以換取庫泰薩協助該公司取得商業利益。

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