懲教署閉路片段曝光　塘福在囚者公然吸煙打架 (19:53)

懲教署回覆本報查詢時指出，該兩段片段懷疑牽涉兩宗去年在一間懲教院所工廠內發生的在囚人士違紀事件。在有關事件發生後，院所管方即時按既定機制調查及翻看錄影片段，及後亦對相關在囚人士作出適當懲處。

其中一條閉路電視片段顯示，去年8月11日，在塘福懲教所一個製衣工場內，有數名在囚者赤裸上身，並在工場內踱步，另有在囚者席地而坐，時而看書，時而抽煙，甚少在囚者在工作。其後工場遠處有在囚者發生糾紛，有懲教人員前來處理，惟在片段內懲教人員未有處理吸煙及沒有穿上衣等行為。

據了解，現時全港只有赤柱東頭懲教所為「無煙監獄」，在場內全面禁煙，其他院所內的在囚者如欲吸煙，要到指定吸煙間；另如懲教人員發現有在囚者沒有穿上囚衣，會先行勸喻他們穿回，如懲教人員發現有人違規，會按既定機制處理。

另一片段顯示，去年4月27日，在塘福懲教所另一個製衣工場內，一班在囚者初則口角，繼而動武，在工場內打架，惟被在場懲教人員制止；其中一名在囚者更爬上桌上，助跑欲踢向另一名在囚者，惟被其他在囚者及時制止。

懲教署回應指，有關錄影紀錄涉及在囚人士的個人資料及院所保安運作的保密資料，懷疑被人盜取及發放，署方已報警處理，並根據相關規定向個人資料私隱專員公署及有關部門呈報。署方已成立由一名高級監督帶領的專責小組就有關情况展開調查，以防同類事件發生。