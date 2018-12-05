【丁權覆核案】官問何謂「合法傳統權益」核心元素 (21:09)

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對申請方提及，《大清律例》沒有禁止女性持有土地及建屋，政府方反駁，這與本案沒有關係。政府方質疑，若申請方要依賴清朝的法例，卻無法呈上任何案例，說明清朝禁止歧視。專家報告指，依據當時的民間做法，女性是不能建屋及持有土地，清政府亦沒有禁止有關慣例，因此申請方無法證明有關做法不合法。

法官周家明則質疑各方，一直爭議《基本法》第40條中的「合法傳統權益」，究竟是指什麼。政府方回應指，是在丁屋政策下，合乎資格的男性原居民。周官續質疑，丁屋政策多年來不斷改變，當中有什麼「合法傳統權益」的核心元素是第40條受保護，否則第40條是沒有意義的。

政府再回應，有關政策並非一成不變，但至少男丁可從建屋牌照、私人協約或換地方式得到一間丁屋。政府方認為，有關改變只是行政上的問題，若改變關乎女性亦獲丁權等，相信屆時鄉議局會提出訴訟。聆訊明續。

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