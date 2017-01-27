Crabtree & Evelyn女經理控懷孕後遭多番刁難後革職　向公司及男上司索償百萬 (20:54)

申索人顏素嫻（譯音），答辯人依次為 Crabtree & Evelyn (Hong Kong) Limited及許偉雄（譯音）。

申索人指，她2016年10月受聘上述公司，擔任銷售及營運經理。她通過試用期後，因表現出色獲加薪，及升職至區域銷售經理。至翌年1月中，申索人向人事部主管表示她懷孕，同日，男上司許偉雄聲稱申索人不再適宜工作，指示她收拾個人物品離職。申索人立刻向勞工處報告，勞工處向該公司及有關男上司表示，不可因員工懷孕而解僱，申索人成功復職。

申索人續稱，惟復職後，男上司即日向申索人明言，在她產假過後也會解僱她。接着，申索人面對一連串不公對待，包括其座位被移動至鄰近廁所和微波爐附近，氣味令腹大便便的她作嘔。申索人又被中止以往的工作，不再有下屬，不能登入公司電郵和內部通訊。其間她只獲安排用殘舊電腦，致她未能完成工作，反遭男上司在同事面前，公然侮辱她「不能完成簡單工作」。

申索人更被延長試用期，令她少獲部分工資，有違僱傭合約。當申索人需要產檢而請假，公司即以年假或無薪假計算。申索人因此興訟勞資審裁處，本年初獲判勝訴，獲賠償近10萬元工資。

申索人放產假後回公司，半個月後即被革職，公司更召喚警察到場押送她離開，令她深受冒犯。申索人離職時月薪約6萬元，她指若非受歧視，她會至少工作一年，因此就工資和聲譽損失，索償約78萬元，另就情感損傷追討20萬元賠償。

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