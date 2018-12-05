七旬女經紀認串謀結算員8年盜1.1億元股票　准保候判 (20:43)

案情指，首被告巫秀華（70歲），分別在1995年及2003年要求兩名親戚開設交易戶口。太平洋證券買賣股票的程序，是透過交易經紀填寫訂單表格，交予管理終端機的經紀，輸入到證券公司的電腦系統，再由結算員檢查和核對交易，及於每個交易日完結後準備報告。

自2005年起，首被告透過親戚的戶口，賣出該戶口中事實上沒有持有的股份，詐騙太平洋證券向該戶口發出支票，作為賣出股份後的付款。每次首被告都會指示次被告許芳婷（44歲）竄改電腦紀錄，以掩飾系統中計算出的差額。直至2012年，首、次被告合共421次「做假數」，牽涉共1.1億元的股份。

2012年11月，太平洋證券的總監着首被告準備交易紀錄，交予證監會作例行檢查，首被告自此失蹤。次被告則在數日後企圖於中環自殺不遂。總監由此生疑，調查發現公司內部紀錄與中央結算及交收系統存在極大差距，當中大量股份遺失。事件揭發後，太平洋證券需以1.56億元從股票市場上買回股份。首被告於2013年2月返港時被補，次被告則向警方自首。

代表兩名被告的辯方律師各自求情時，分別指出其當事人不是主謀。次被告代表律師另指，次被告非常懊悔因一時貪心而犯案，她一心希望醫治患病的母親，並非為個人利益。法官押後兩星期判刑，其間准許二人繼續保釋。

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