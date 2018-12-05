逃課後墮斃中四生裁定死於自殺　陪審團促校方專業培訓訓導老師 (18:25)

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陪審團昨退庭商議近4小時後，一致裁定梁卓銘（終年16歲）死於自殺，並提出多項建議。在今次事件上，陪審團認為，涉事大廈保安公司必須有明確指引，規定保安員在聽到警報聲時，要馬上到場檢查；亦建議校方應輔導學生如何面對逆境及保持正向思考，也要加強家長與老師間溝通。

為防止類似事件發生，陪審團建議校方的懲罰機制應保持透明，讓學生和家長了解紀律後果；校方亦應指示班主任，多加留意及關注表現與平日有落差的學生。

陪審團同時指出，校方在工作系統方面須改善，建議校方在老師、訓導及社工之間應明確分工；設立明文指引紀錄學生行為問題；向訓導老師提供專業培訓。

針對處理學生問題，陪審團建議校方遇到學生問題時，應先向家長通報，若事件沒有迫切性，則應避免直接向學生說出未確定的處分，宜最後在家長陪同下，才向學生說出處分原因。

死因裁判官崔美霞表示，明白事件對死者母親的傷害和打擊，死者母親不僅出席聆訊，亦為今次聆訊中的證人，這次參與勾起她當日事故的回憶，無疑增加她的精神壓力。崔官表示，為家屬失去兒子表示哀悼，希望家屬假以時日能釋懷。

死者家屬在庭外表示，陪審團提出多項建議，顯示有很多改善空間，學校和家長亦缺乏溝通。死者父親稱，案發後校方有贈帛金，但當死者母親到學校門外示威，要求訓導老師布志強交代時，學校只派副校長出面接見，指事件已進入調查，布志強不太適合出面交涉。

死者母親則表示，布志強事後未曾與他們聯繫，亦沒有道歉，又指若老師不道歉，不會原諒他。她其間忍不住流淚，並哽咽以手拭淚。

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