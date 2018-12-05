田北辰：東西線僅查0.6%螺絲帽　中科：應鑿檢至少5% (17:51)

田北辰指，港鐵計劃在該52個位置各檢查3粒螺絲帽，即合共僅得156粒螺絲帽，佔全部2.6萬粒螺絲帽僅0.6%。他要求128板牆都檢查，即每板查10螺絲帽，令抽查率達5%。

田北辰又稱，對現時鑿石屎的涵蓋率和檢查的螺絲帽數目「唔收貨」。他認為，應先嚴謹調查屯馬線的東西線，因事關太大。他批評港鐵如今安排是「可能趕通車」。

負責涉事月台混凝土工序的分判商中科興業亦回應指，問題螺絲頭接駁所涉及的位置及數量，至今仍未有準確及詳盡的質量記錄，因此鑿檢和如實記錄，是既科學而有效的檢查方法，並建議檢查194個位置，所涉螺絲帽近5.8萬粒。

中科強調，所有鑿檢工作必須由沒有利益衝突的獨立人士隨機選位，並在政府監督下，作出技術性核證及實時記錄，鑿檢採樣數量應不少於螺絲帽總數量的5%。

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