田北辰：東西線僅查0.6%螺絲帽　中科：應鑿檢至少5% (17:51)

沙中線紅磡站工程被揭發多項問題，港鐵今午公布新一份檢查紅磡站安全的方案，計劃鑿開東西月台層板石屎，以檢查頂及底部鋼筋接駁及施工情况，目前計劃涉及最少52個位置。前九鐵主席、實政圓桌立法會議員田北辰認為，只抽查52個位置「難接受」「不全面」，應擴大至每板牆都選擇一個位置鑿開，即128個位置，而不是每兩板半牆才鑿開一個位置檢查。
田北辰指，港鐵計劃在該52個位置各檢查3粒螺絲帽，即合共僅得156粒螺絲帽，佔全部2.6萬粒螺絲帽僅0.6%。他要求128板牆都檢查，即每板查10螺絲帽，令抽查率達5%。
田北辰又稱，對現時鑿石屎的涵蓋率和檢查的螺絲帽數目「唔收貨」。他認為，應先嚴謹調查屯馬線的東西線，因事關太大。他批評港鐵如今安排是「可能趕通車」。
負責涉事月台混凝土工序的分判商中科興業亦回應指，問題螺絲頭接駁所涉及的位置及數量，至今仍未有準確及詳盡的質量記錄，因此鑿檢和如實記錄，是既科學而有效的檢查方法，並建議檢查194個位置，所涉螺絲帽近5.8萬粒。
中科強調，所有鑿檢工作必須由沒有利益衝突的獨立人士隨機選位，並在政府監督下，作出技術性核證及實時記錄，鑿檢採樣數量應不少於螺絲帽總數量的5%。
相關報道：【紅磡站剪短鋼筋】港鐵擬鑿月台層板石屎檢查 至少80處 檢測重置料需16周