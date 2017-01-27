【青衣奪命車禍】非專營巴士商會：同意新車強制加裝安全帶　部分國產舊車裝黑盒有難度 (15:25)

其他報道：【青衣奪命車禍】死者家屬到現場拜祭 冠忠主席現身 快線封閉

鄧子強會後表示，會上與署方坦誠交流，業界支持在巴士安裝安全帶、黑盒及防撞預警系統等新科技，但在現有車輛加裝的成本過高，「如現有巴士新增安全帶需要更換地台及座椅，未計黑盒等裝備，每部成本最少30萬元，而在新買入的車加裝則只要15萬元左右」。

業界建議，趁政府計劃分別在明年至2023年淘汰歐盟三及四期車輛，可一併強制在新購置的巴士上安裝。業界指，現有約7000多部非專營巴士，是有一半有裝安全帶，其餘未安裝的主要是旅遊巴。業界另稱，黑盒等裝置亦應只強制新車安裝，「有部分巴士是國產，裝黑盒技術上有難度」。

至於司機工時，鄧子強說，非專營巴士司機工種包括接載學生及僱員、穿梭服務及旅遊，三者的工作性質不一樣，難劃一休息時間，但同意署方制訂指引，強調司機每日駕駛不能超過10小時。

其他報道：全球護照指數香港排13 內地排58

其他報道：【明日大嶼】胡應湘斥反對者如「紅衛兵」 林超英：人格謀殺

其他報道：特首答問提早結束 林鄭：感遺憾 望下次順利進行