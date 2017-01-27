【美國會報告】邱騰華反駁：不代表美國國會或當局立場　港美是「互惠互利」 (15:43)

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邱騰華書面回覆立法會議員提問時，先重申《基本法》訂明，香港特別行政區是單獨關稅地區，香港在「一國兩制」下的獨特地位和優勢，是國家透過《基本法》賦予特區的權利，「一直得到國際社會的廣泛認同和尊重」。

邱騰華之後表示，有關報告並非「國會」或「美國行政當局」報告，報告內容不代表美國國會或美國行政當局立場，而是反映委員會非國會成員看法。

他又說，香港與美國經貿關係是「互惠互利」，「回歸以來，美國以香港的獨特地位為基礎，繼續維持及擴大與香港的經貿往來」，深信維持和促進香港與美國雙邊關係，符合兩地共同利益，「特區政府會繼續加強香港與美國的經貿往來」。

邱騰華最後再強調，「一國兩制」是香港回歸以來經貿成功發展的重要基石，政府會尊重、恪守和維護。

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