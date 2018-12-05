不服刑期4個月過重　「佔旺」劉鐵民提上訴 (14:37)

律政司2015年獲高院批出許可，起訴17人刑事藐視法庭，指他們於2014年佔旺清場期間，涉嫌違反禁制令。其中16人早前已被判緩刑至監禁3個月，惟獨案中最年長的無家者劉鐵民，被判即時監禁4個月，劉鐵民就刑期提出上訴。上訴方今日反對原審法官在判辭指，劉鐵民的參與是深入且大量，並指出不可與另一被判3個月監禁的鄭錦滿案相提並論，要求改判緩刑。法官聽罷陳辭押後裁決。
上訴方指出，原審時沒有證據顯示，案發當日誰是組織者，劉鐵民即使手拉「我要真普選」的橫額，和站近執達主任當時宣布禁制令的平台，不等於他是組織者或與組織者相關。針對法官認為劉鐵民有「深入且大量的參與」這一點，上訴方指，劉參與的多少是程度問題，反對法官的結論，亦指出不可與鄭錦滿案比較，判刑的範圍是視乎各人參與程度。
上訴庭法官問律政司一方，為何劉鐵民相對同案被告的刑期較重。律政司回應指，劉鐵民是獲准站在平台上，意圖動員更多人以延長佔領時間。律政司又稱，即使其他人有手持揚聲器等行為，但劉的舉動與一名組織者無異。法官又問，是否要將鄭錦滿刑期的量刑起點與劉鐵民並齊，律政司認為，可以有較低的刑期，但同案被判緩刑者的情况，則不應用於劉鐵民上。
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