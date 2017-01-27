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【紅磡站調查聆訊】港鐵前總經理：後悔無詳細記錄螺絲帽　稱若交調查報告予中科後果或不同 (14:39)

沙中線紅磡站調查委員會早上繼續聆訊，今年8月因港鐵向政府遞交的沙中線紅磡站工程報告出現錯誤，而「被離職」的前港鐵沙中線土木工程（南北線）總經理胡宏利於事件後首次露面。他供稱，離職後回想事件，認為當初如有在2017年1月與中科興業董事總經理潘焯鴻說明，港鐵調查未有發現大規模剪鋼筋事件，就不會有現時的情况發生。

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胡宏利今有聘律師代表到場，委員會代表資深大律師Ian Pennicott盤問時指，即使港鐵有就剪鋼筋事件在2017年1月進行調查，但沒有向舉報事件的潘焯鴻提及調查結果，質疑是就調查欠足夠信心向潘交代。胡宏利否認，又指今年8月離職後，回想整個事件，認為港鐵與禮頓當日如有把調查報告向中科分享，指並無實質證據證明出現潘的指控，後果可能不一樣。

他解釋，當時除港鐵地盤及高層的考量外，公關層面亦就潘的指控有其看法。Pennicott指出，胡宏利曾收到電郵，指潘焯鴻或會就其指控向傳媒披露，要先準備港鐵回應口徑。

Pennicott又說，港鐵於今年6月遞交的報告內容有錯，認為港鐵職員「集體失憶」，忘記連續牆頂部設計曾有改動。胡宏利不同意「失憶」說法，認為當時要兩星期內提交報告，而內容亦集中在剪鋼筋事件，有多個因素忽略了連續牆設計的改動。

就港鐵於今年6月向政府提交的報告，胡宏利表示，當中夾附的一份後補的檢查紀錄，原本不預期呈交予政府，僅予港鐵行政總裁梁國權參考，梁曾要求紀錄要夾附在報告內。胡宏利指，後補紀錄最終出現在報告內，是「行政失誤（administrative error）」

Pennicott質疑，會有後補紀錄的出現，是因為港鐵原有紀錄不足，又指興建連續牆時有逐個紀錄螺絲帽接駁的情况，但東西走廊月台層板則相對簡單。胡宏利不同意，認為屋宇署並無特別列明檢查文件的格式，認為港鐵的檢查及測量申請（RISC）表格已足夠，但後悔當時未有就月台層板的螺絲帽作詳細紀錄。

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相關字詞﹕胡宏利 港鐵 紅磡站調查聆訊 中科興業

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