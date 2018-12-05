【短片】香港新聞博覽館今開幕　公眾月底可網上登記入場 (14:20)

林鄭月娥表示，她對於保育的理念，是把應該保留的注入新生命，而非僅把建築物停留於集體回憶。她又指，新聞博覽館具有多重意義，既活化歷史建築，為舊公共街市注入新生命，亦能令大眾更了解新聞行業歷史發展，展示香港對於新聞工作的重視及承傳。她引述《明報》已故創辦人查良鏞一句「評論可以自由，但事實必須神聖」，呼籲市民能透過參觀博覽館，回顧或體會傳媒工作，感受傳媒工作的求真精神。

她及後又即場參觀博覽館，表示印象深刻。因為博覽館有把同一件事不同的報道，呈現於大家面前。她指，市民能多角度看同一件事，再經個人思考得出答案。但到傳媒問及香港外國記者會前第一副主席馬凱不獲簽發工作簽證事件時，她不作回應。

香港新聞博覽館主席陳祖澤致詞時則指，香港新聞博覽館的構思，是源於一群熱心的傳媒工作者，參觀過美國的新聞博物館（Newseum）後，希望也為香港辦一個類似的博覽館。

陳祖澤又表示，把上環必列啫士街街市改裝成展覽館，絕不容易，因有15個團體都表示對街市感興趣，形容競爭比打吡大賽更激烈。他又感謝各界別義工及設計團隊合作，成功打造這座亞洲首家新聞博覽館。

另外，出席開幕禮的還有財政司長陳茂波、政制及內地事務局長聶德權、發展局長黃偉綸、公務員事務局長羅智光和行政會議召集人陳智思等。

香港新聞博覽館樓高兩層，設有多個專區，展示香港報業、電台、電視新聞及新媒體的發展。目前暫時只招待團體參觀，月底開始公眾可以網上登記入場。

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