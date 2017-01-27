逃課中四生墮斃死因研訊料今午裁決　父指兒子得悉記過後「慌失失」　質疑老師做法 (14:05)

死者梁卓銘的父親今首先作家屬陳辭，他認為自己沒有好好教導兒子怎樣面對困難，案發時更不在兒子身邊，對事件應負很大責任。梁父並提出老師為何在校方於案發晚上「未開會」時，就向兒子稱要「記大過」，指兒子得悉記過後便「慌失失」，母親探問兩句後更令他感到自責。梁父希望研訊可以提供改善建議予教育界，從而減低學童讀書壓力。

梁母陳辭時形容兒子為她心目中最好的孩子，性格乖巧，惟他正值最敏感的年齡，對老師稱他說謊及逃課要「記大過」，感到難過及慌張。梁母更稱，病假紙慣常可以請假翌日才交遞校方，不明白為何老師「日又打（電話），夜又打」，及於兒子晚上準備休息時來電。

死因裁判官則多次打斷家屬陳辭，指死因研訊的目的為總結死者死因，並非追究個別人士的罪責，死因庭亦無司法管轄權，故希望家屬理解。

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