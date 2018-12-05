六旬無業漢性侵女友女認罪囚6年9月　女友求情指「家中各人都有錯」 (13:53)

無業漢（63歲）今承認一項與年齡在13歲以下的女童非法性交、與年齡在16歲以下的女童非法性交及兩項非禮罪。辯方求情時指，被告與事主母親成為情侶近十年，雖沒有正式結婚，但事主母親會以「老公」稱呼被告，並為被告誕下兒子。

辯方指被告沒有使用暴力，但法官質疑被告曾威迫利誘事主，更膽敢在事主母親在家時犯案。辯方回應這是因公屋空間太少，法官隨即笑指「又係土地問題？」辯方續指，被告有悔意，他非常疼愛子女，除了是次不幸事件外，仍是一個快樂家庭。

法官判刑時透露，事主母親為被告撰寫求情信，信中稱家中各人都有錯，現只希望一家人能完完整整。法官認為事主母親的說法令人感慨。而事主的報告指，事主強烈迴避本案，只想專注開心的事。法官表示，本案案情嚴重，被告身為後父，違反誠信，甚至在事主母親在場下，仍淫辱事主。

案情指，事主自小父母離異，自母親於2008年認識被告，及後誕下同母異父的胞弟後，事主便與姨母住在油麻地，母親、被告及胞弟則住在順利邨。2013年某日，當時11歲的事主獨留在家，擁單位鎖鑰的被告上門，送了一盒禮物引誘事主脫去衣服，並與事主性交。

不久後，事主向被告索取零用錢，被告要求事主讓他觸摸乳房，事主同意，被告觸摸事主乳房及陰道後給了事主一些錢。2016年，事主與姨母搬到沙田一公屋單位居住，但不時會到順利邨照顧胞弟。

去年3月至4月期間，15歲的事主在順利邨單位，母親則在露台，而露台望向同為睡房的客廳時，會遭衣櫃阻隔。被告要求與事主性交，更威脅事主若拒絕，便會趕走事主母親。事主擔心家庭關係受影響，故最終就範，被告在沒有使用避孕套下與事主性交。同年10月，被告亦曾親吻事主私處，事主拒絕但不被理會。

事主後來向友人透露事件，最終驚動警方。被告在警誡下稱「我係有搞佢，我有畀錢我個女㗎」，後來他澄清他曾觸摸事主乳房，並有支付200至300元，而在2011年至2017年間，他亦曾在其他場合觸摸事主。他亦曾以信息要求與事主親吻。

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