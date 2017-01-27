【短片】特首答問提早結束　工聯會倡修議規加罰則　民主派斥梁君彥「皇帝唔急太監急」 (12:41)

黃國健指，事件反映《議事規則》存有很多漏洞，工聯會將去信議事規則委員會提出修改議規，而建議的大體方向為訂立罰則，涵蓋被趕離的議員不應阻礙會議，在事後才向主席抗爭，以及其他無關的議員不能阻止保安執法。他說，工聯會過去一直採較保守的態度，也認為沒有必要這麼快啟動修改議規，但今次「亂象」已去到「無王管」，不能再讓議員於議事廳「肆無忌憚地玩」。

同屬工聯會的陸頌雄則稱，選舉主任的決定邏輯清楚，而非民主派「上綱上線」地所指的政治審查，質疑「反對派可能想擁抱港獨派」，又說「大家看到反對派這次叫囂和擾亂行政長官答問大會，本質便是一個撐港獨的政治爛騷」。

早前參選元崗新村鄉郊代表選舉，但不獲選舉主任確認其參選資格的朱凱廸，先感謝同事一起反對政治審查，其後強調參選權和民主派議員發言的權利不需要乞求。

尹兆堅說，民主派要表達的是聲援朱凱廸，及抗議參選權被政府DQ，認為梁君彥的表現是「皇帝唔急太監急」，希望保護林鄭月娥。他又指，毛孟靜被趕離場的尺度是近兩年來最嚴格，梁說話不清楚，議員長期未聽清他的說話，批評對方主持會議的風格是「情緒主導」。

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