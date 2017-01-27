【佔中9人案】陳日君：好像由學生領導　三子無機會給意見　指無被催淚彈等噴中感慚愧 (12:12)

被問及天主教如何看待公民抗命，陳日君指，天主教的法律界人士認同此做法，又指「公民抗命是輕微比較劇烈的行動，去扭轉非常嚴重情況」，而參加者準備好負上責任。陳日君認為，香港當時社會不公平，公民抗命是適合的辦法。

有關人大「831」決定，陳日君表示可惜，指此決定完全否定基本法，亦否定原本制訂的程序，而香港政府的相關報告，完全無重視大量市民參與的民間公投。

陳日君憶述，他在當年9月28日中午身處添美道佔領區，其他人當時已不能進入該區域，他以為警方準備拘捕示威者。惟陳認為情況對警察不利，入面的人很少，出面的人愈來愈多，而聲援者較警察人數多，直指警司封鎖佔領區的決定不理性，恐造成危險。陳日君續稱，施放催淚彈的決定亦不明智，會令市民更憤怒，陳害怕此舉會令市民失去控制。陳續說，他沒有被催淚彈和胡椒噴霧噴中，感到慚愧。

陳日君表示，在佔領運動開始後，他曾與三子討論事態發展，擔心無人領導運動，情況危險；又指行動好像由學生領導，但學生未能控制情況，而三子沒有機會給予意見，令人擔心。陳日君曾邀約學生溝通，惟看到應邀的學生代表很疲倦，故後來遞交紙條予學生作溝通。

代表三子的資深大律師麥高義最後問及，陳日君如何評價三子。陳日君表示，非常欣賞三子，雖然他是天主教教士，但三子甚至比他更虔誠，跟三子討論佔領運動走向時，會不時邀請他一起祈禱，希望不再發生暴力事件。

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