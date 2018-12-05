【何志平涉賄案】控方結案：陪審團只需判斷何志平是否有意圖行賄 (10:41)

【明報特約記者黃靖凝紐約報道】民政事務局前局長何志平涉賄案進入倒數階段，控方律師Douglas Zolkind進行近兩小時的結案陳辭。他向陪審團解釋《海外反腐敗法》定罪條件，強調何志平一直用金錢換取商業利益，捐款與乍得難民問題、烏干達食品安全基金會無關。Zolkind續稱，陪審團不需證明何志平獲取賄款的回報，只需判斷何是否有意圖行賄。
控方律師Douglas Zolkind在結案陳辭中引述證供強調，何志平所有動機都是用金錢換取商業利益。他指，何志平第二次與乍得總統德比的見面，並非商業會面，而是「走私200萬現金禮盒」的機會。至於何志平給乍得和烏干達的捐款，捐款文件指貢獻給乍得人民和烏干達外長的食品安全基金會。但Zolkind引述證據指，何從沒討論這些議題，只討論華信石油生意，絕非巧合。
Zolkind續稱，烏干達外長的妻子Edith Kutesa向何志平詢問捐款後，何要求對方安排華信能源董事長葉簡明獲烏干達總統就職典禮的貴賓身分，又問及基建和銀行合作，證明何志平非無回報提供捐款。
Zolkind向陪審團解釋，《海外反腐敗法》不需證明被告獲取賄款的回報，只需判斷何志平是否意圖行賄和問取回報。
案件料於明日就有判決。何志平涉及「乍得案」及「烏干達」案，被美國政府控告8項罪名，違反《海外反腐敗法》及清洗黑錢等，一經定罪最高可判囚85年， 控辯雙方過去曾評估何志平刑期可達15至23年。
其他報道：比較不同級房營造「慳錢」錯覺 trivago澳洲廣告誤導 港跟進