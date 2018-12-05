否認赴美「唱衰」香港　郭榮鏗：一直呼籲保持獨立稅區地位 (10:58)

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郭榮鏗說，林鄭月娥認為自己最有權威，但他強調更重要的是說事實，包括銅鑼灣書店、人大釋法及趕記者等事，加上外國智庫、大學、政黨及財金機構等邀請都問及相關事件，因此他是無法迴避。他續指，自己也不會只講負面，也會講述香港司法制度獨立等優勢。

對於被指「改口」，他否認並重申其立場一直是呼籲美國保持香港獨立關稅區，及《香港政策法》，也完全不同意焦土派的言論，即要他呼籲美方立即取消相關措施以「攬炒」，批評這樣會對港造成沉重打擊。

至於曾撰文指港府若訂立侵害人權的《基本法》第23條，美國便可取消香港獨立關稅區地位及政策法，以作香港最大及最後的保障，郭榮鏗稱，這不由他一人可指指點點，認為美國國會轄下委員會的報告已寫明清楚相關問題。他說，假如港府繼續打壓自由，自己也無法說服對方保持相關政策。

郭榮鏗又提及基本法委員會主任沈春耀，昨在香港舉行的「國家憲法日」演講中指國家《憲法》在港全面實施，但他質疑：「派這些九流官員下來說這些話，對香港一國兩制有何好處？」

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