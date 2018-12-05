否認赴美「唱衰」香港　郭榮鏗：一直呼籲保持獨立稅區地位 (10:58)

特首林鄭月娥昨回應法律界議員郭榮鏗將赴美就香港獨立關稅區身分游說一事，稱議員發言有一定分量，希望所講的是「事實陳述」及「以香港最大利益為依歸」。郭榮鏗今早在港台節目表示，他將完完全全地說出事實，強調外國關注且在邀請他時已問及港府趕記者等事，自己是無法迴避相關議題。他亦否認自己「改口」及「唱衰香港」，稱其立場從未改變。
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郭榮鏗說，林鄭月娥認為自己最有權威，但他強調更重要的是說事實，包括銅鑼灣書店、人大釋法及趕記者等事，加上外國智庫、大學、政黨及財金機構等邀請都問及相關事件，因此他是無法迴避。他續指，自己也不會只講負面，也會講述香港司法制度獨立等優勢。
對於被指「改口」，他否認並重申其立場一直是呼籲美國保持香港獨立關稅區，及《香港政策法》，也完全不同意焦土派的言論，即要他呼籲美方立即取消相關措施以「攬炒」，批評這樣會對港造成沉重打擊。
至於曾撰文指港府若訂立侵害人權的《基本法》第23條，美國便可取消香港獨立關稅區地位及政策法，以作香港最大及最後的保障，郭榮鏗稱，這不由他一人可指指點點，認為美國國會轄下委員會的報告已寫明清楚相關問題。他說，假如港府繼續打壓自由，自己也無法說服對方保持相關政策。
郭榮鏗又提及基本法委員會主任沈春耀，昨在香港舉行的「國家憲法日」演講中指國家《憲法》在港全面實施，但他質疑：「派這些九流官員下來說這些話，對香港一國兩制有何好處？」
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