葉建源批水泉澳小學選址山頭　引述居民嘆：到小朋友畢業還未落成 (09:41)

葉建源指出，水泉澳邨早於2015年落成，區內至今沒有校舍，臨時校舍位於大圍美林邨，實際需要搭車上學，不少水泉澳的小學生都在其他區就學。他指，預計2022年落成的小學選址於山頭，變相學童將來要上山上學，距離市中心水泉澳廣場達20多分鐘路程，需要上斜，且附近杳無人煙及荒涼，自己首次探路更看到有野豬，也有家長擔心安全問題。

葉建源稱，「就近入學」概念對小學很重要，希望當局可安排校車及巴士線等。他又指，今次是一次教訓，過往落成的屋邨一直都在邨內建小學，不明白今次為何突然出現此問題。他促請當局說明清楚目前規劃還有否「就近入學」的概念。

至於有關小學規劃已於區議會通過，葉建源形容是「含淚通過」，因擔心另外覓地會拖長小學落成的時間，但議會也同時通過交通配套的動議。

有居於水泉澳邨的聽眾致電節目，批評邨內「什麼也沒有」，欠缺停車場令他被迫在斜路上違泊，指區內規劃差。他續說，其6歲女兒現於大埔上學，稱不期望區內有小學，因感到倉卒開學的學校不會有好的教育理念。

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